В Чебоксарах состоялся кинопоказ документального фильма о татарском поэте Мусе Джалиле

Учащиеся чебоксарской средней общеобразовательной школы № 49 и студенты техникума транспортных и строительных технологий стали первыми зрителями кинопоказа документального фильма о татарском поэте Мусе Джалиле. В создании кинокартины «Приговоренный к бессмертию» принимали участие представители Татарской общины Санкт-Петербурга, Ленинградской области. В фильме много архивных аудио-видео материалов: записи стихов Мусы Джалиля, татарских народных песен.

Впечатлениями о мероприятии в Доме дружбы народов АУ «РЦНТ» «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии делились преподаватели, школьники и студенты.

Мария Васильева, девятиклассница чебоксарской СОШ № 49 рассказала, чем этот фильм тронул ее до глубины души. «Я много нового узнала о трагической судьбе известного татарского поэта, героя, его подвиге, удивительных проникновенных стихах, многие из которых он написал в годы Великой Отечественной войны, в плену».



«Меня радует, что так внимательно, с неподдельным интересом наши выпускники смотрят документальный фильм о талантливом человеке, который прожил очень короткую, но яркую, полную лишений и трагизма жизнь», – рассказала заместитель директора школы Галина Керукова.

Руководитель Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Хайдяр Сафиуллин обратился к молодежи со словами уважения к поэту-герою: «Муса Джалиль – настоящий сын своей Родины, стойко сражался и боролся до последнего вздоха поэтическим словом, а его литературный талант актуален во все времена и для многих поколений».

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