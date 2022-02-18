В Центральной библиотеке Комсомольска-на-Амуре презентовали книгу “Мусульмане на Дальнем Востоке России”

Сегодня в Центральной библиотеке Комсомольска-на-Амуре им. Н. Островского состоялась презентация монографии “Мусульмане на Дальнем Востоке: история и современность”. В стенах дворца книги на этот раз собрались гости из Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и руководители татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа.

Как отметили организаторы презентации, книга «Мусульмане на Дальнем Востоке: история и современность» посвящена историческому прошлому и современному состоянию мусульманского сообщества Дальневосточного федерального округа и исторически связанной с дальневосточными территориями Иркутской области. Впервые в историографии предпринимается комплексная попытка на основе широкого круга источников обобщить информацию о развитии ислама на этом обширном пространстве, занимающем треть территории страны и проанализировать вклад народов, традиционно исповедующих ислам, в развитие российского Дальнего Востока. В основу работы положен анализ переписей населения с 1897 по 2010 гг., материалы статистики, более 150 интервью, документы из 13 региональных архивов, большая часть которых впервые вводится в научный оборот.

Руководителем проекта и ответственным редактором книги является Муфтий Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин.

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