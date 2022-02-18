В городе Комсомольск-на-Амуре прошла встреча с руководителями и активом татарских общественнх организаций

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в городе Комсомольск-на-Амуре. Сегодня здесь состоялась встреча с руководителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. Модератором встречи стал член Национального Совета Всемирного конгресса татар, председатель “Дальневосточного конгресса татар” Рустам Абдуллин.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников мероприятия и выразил благодарность руководству Хабаровского края. Он отметил, что встречи с соотечественниками в федеральных округах проводятся с 2018 года.

Заседания проходят с целью ознакомления с опытом работы общественных объединений в вопросах сохранения этнической и культурной идентичности татар, а также удовлетворения духовных потребностей татарского населения, проживающего за пределами Татарстана.

На встрече присутствовали представители татарских общественных объединений Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского края, Сахалинской области. Они выступили с докладами о деятельности татарских организаций в регионах Дальневосточного федерального округа.

На заседании подвели итоги 2021 года и обсудили план работы на 2022 год. В этом году ожидается ряд важных мероприятий: среди них 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией, 30-летие образованию Всемирного конгресса татар, предстоящий VIII Съезд конгресса татар и др.

Василь Шайхразиев рассказал участникам мероприятия об основных проектах Всемирного конгресса татар и привел краткие отчеты. Такие проекты ВКТ как конкурс чтецов “Джалиловские чтения”, гала-концерт которого прошел 17 февраля, межрегиональный конкурс театральных коллективов “Идел йорт”, акции “Татарча диктант” и “Мин татарча сөйләшәм”, международный конкурс “Татар кызы”, “Татарская лига КВН”, региональные молодежные форумы и др. привлекают участников со всей России и зарубежных стран.

Встреча завершилась награждением активистов татарских общественных организаций. Благодарность Президента Республики Татарстан за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа была объявлена Сарвардину Туктарову. Медалью Всемирного конгресса татар “За большие заслуги перед татарским народом” были награждены член общественной организации “Дальневосточный конгресс татар”, заведующая Центральной городской библиотекой имени Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре Рафида Шарангович и член общественной организации “Дальневосточный конгресс татар” Руслан Гаязов. За большую работу по развитию языка, культуры, сохранению традиций и обычаев татарского народа Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар было вручено члену национально-культурной автономии “Хәбәр” города Хабаровска Рамилю Рахматуллину.