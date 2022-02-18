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Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Комсомольск-на-Амуре

Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Комсомольск-на-Амуре

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.02.2022 0 8

18 февраля делегация Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева посетила Соборную мечеть в Комсомольск-на-Амуре.

Мечеть была возведена верующими при поддержке местных органов власти в 2014 году. Залы молельного дома способны вместить одновременно более 1200 человек. Имам-хатыб Соборной мечети Шамиль хазрат Газиев.

Сегодня мечеть проводит большую общественно-значимую работу. Мероприятия позволяют людям ознакомиться с традициями и жизнью мусульман, которые совместно с представителями разных культур и вероисповеданий, мирно сотрудничают, проживая в одном городе.

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