Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Комсомольск-на-Амуре

18 февраля делегация Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева посетила Соборную мечеть в Комсомольск-на-Амуре.

Мечеть была возведена верующими при поддержке местных органов власти в 2014 году. Залы молельного дома способны вместить одновременно более 1200 человек. Имам-хатыб Соборной мечети Шамиль хазрат Газиев.

Сегодня мечеть проводит большую общественно-значимую работу. Мероприятия позволяют людям ознакомиться с традициями и жизнью мусульман, которые совместно с представителями разных культур и вероисповеданий, мирно сотрудничают, проживая в одном городе.