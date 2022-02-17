Сегодня в Казани состоялся гала-концерт литературного конкурса «Джалиловские чтения». Авторы сценария концерта – заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидат филологических наук Ильгиз Халиков, сценарист, ведущая – Сюмбела Валиахметова; режиссер – народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии им.г. Тукая Радик Бариев.

От имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, победителей и гостей мероприятия поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

– Международный конкурс “Джалиловские чтения” является одним из самых успешных проектов Всемирного конгресса татар, – отметил он. – С целью увековечения памяти великого поэта-героя Мусы Джалиля, популяризации его творчества и наследия среди подрастающего поколения, Всемирный конгресс татар, совместно с Правительством Татарстана, ведет непрерывную работу.

Также Данис Шакиров сообщил, что в 2022 году в городе Серове Свердловской области будет установлен бюст Мусе Джалилю.

В качестве почетного гостя на концерте присутствовала дочь Мусы Джалиля Чулпан ханум.

С 15 октября 2021 года стартовал IV Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения». Первый этап конкурса проводился в районах Республики Татарстан, 38 регионах Российской Федерации и 7 зарубежных татарских общественных организациях до 10 ноября 2021 года. Всего было рассмотрено более 42 тысяч работ.

Второй (зональный) этап прошел по Республике Татарстан в зонах Бугульминского, Тукаевского, Алексеевского, Тетюшского, Кукморского районов и г. Казани.

А также в Московской, Челябинской, Оренбургской, Башкирской, Ульяновской, Кировской, Свердловской, Ивановской, Томской региональных зонах.

В IV Международном литературном конкурсе “Джалиловские чтения” приняли участие наши соотечественники из Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Узбекистана, Азербайджана.

В этом году в список номинаций были внесены изменения. После анализа опыта предыдущего года было принято решение выделить профессионалов в отдельную номинацию. Чтобы еще больше повысить интерес к жизни и творчеству Джалиля, также было решено не оставлять без внимания и посвященные ему музеи-экспозиции. В финал прошли 11 участников в номинации “Профессионалы” и 17 участников в номинации “музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю”.

Также была создана специальная номинация с целью перевода произведений Джалиля на разные языки народов. Всего было принято 8 работ, переведенных на казахский, Чувашский, арабский, болгарский, английский, узбекский, испанский языки. Всего в финал прошли 756 участников.

С 19 по 21 января текущего года жюри определило 135 победителей конкурса.

На каждом этапе конкурса члены жюри отбирались из числа писателей, поэтов, актеров, режиссеров, музейных работников и представителей Всемирного конгресса татар.