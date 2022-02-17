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К 165-летию Г.Баруди в Казани вышла в свет его книга

К 165-летию Г.Баруди в Казани вышла в свет его книга

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.02.2022 0

В Казани на современный татарский язык переведен и издан труд просветителя, педагога, татарского богослова Галимджана Баруди  «Аль-Арбагинат аль-мутасалсиля». Книга представляет собой сборник хадисов и вышла в свет в казанском издательстве “Иман” под названием «Первая книга из сорока хадисов, идущих один за другим».

Уникальный труд состоит из трех книг и переведен имам-хатыйбом Апанаевской мечети, кандидатом исторических наук Ниязом хазратом Сабировым в честь 165-летия со дня рождения Галимджана Баруди. Нияз хазрат перевел текст с арабского на современный татарский литературный язык и дал разъяснения по некоторым хадисам. Всего в книге содержится 160 хадисов.

Хадисы из первого сборника были взяты из книги шейха Абдерауфа аль-Манави «Канзу аль-хакаики фи хадиси хайри аль-халяики» («Сокровищница истин в хадисе самого благородного существа») и книги шейха Джалаледдина ас-Суюти «Джами ас-Сагир» («Маленький сборник»).

Книга подготовлена для шакирдов, которые обучаются в первых классах медресе. Все хадисы короткие, легко читаемые и запоминаемые. Книгу можно купить в Апанаевской мечети.

dumrt.ru

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