К 165-летию Г.Баруди в Казани вышла в свет его книга

В Казани на современный татарский язык переведен и издан труд просветителя, педагога, татарского богослова Галимджана Баруди «Аль-Арбагинат аль-мутасалсиля». Книга представляет собой сборник хадисов и вышла в свет в казанском издательстве “Иман” под названием «Первая книга из сорока хадисов, идущих один за другим».

Уникальный труд состоит из трех книг и переведен имам-хатыйбом Апанаевской мечети, кандидатом исторических наук Ниязом хазратом Сабировым в честь 165-летия со дня рождения Галимджана Баруди. Нияз хазрат перевел текст с арабского на современный татарский литературный язык и дал разъяснения по некоторым хадисам. Всего в книге содержится 160 хадисов.

Хадисы из первого сборника были взяты из книги шейха Абдерауфа аль-Манави «Канзу аль-хакаики фи хадиси хайри аль-халяики» («Сокровищница истин в хадисе самого благородного существа») и книги шейха Джалаледдина ас-Суюти «Джами ас-Сагир» («Маленький сборник»).

Книга подготовлена для шакирдов, которые обучаются в первых классах медресе. Все хадисы короткие, легко читаемые и запоминаемые. Книгу можно купить в Апанаевской мечети.

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