В Набережных Челнах состоится Всероссийский турнир по татарской борьбе «Көрәш» на Кубок 1100-летия принятия Ислама

26 марта 2022 года в г.Набережные Челны состоится XIII Всероссийский объединенный открытый турнир мусульман по татарской борьбе «Көрәш» и армспорту. Организаторами соревнований являются муфтият Татарстана, исполком города Набережные Челны, Федерации борьбы России и Татарстана и мухтасибат Набережных Челнов. В этом году среди команд будет разыгран Кубок 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, а среди занявших первые места в своей весовой категории – путевка в хадж путем жеребьевки.

На соревнованиях ожидается участие порядка 100 спортсменов из Татарстана и близлежащих регионов. Соревнования пройдут в городском спорткомплексе «Витязь». Ежегодные спортивные соревнования проводятся с целью популяризации среди мусульман татарской национальной борьбы «Көрәш» и армрестлинга, укрепления дружбы, создания условий для здорового образа жизни, воспитания выносливости.

К борьбе допускаются мусульмане от 18 лет, имеющие соответствующий уровень физической подготовки и имеющие допуск медицинского работника, также прошедшие тестирование на знание правил чтения намаза. Спортсмены должны быть в спортивных костюмах и тюбетейках.

Борьба корэш пройдет в весовых категориях 65, 75, 85, 95, 105 и свыше 105 кг, по армрестлингу – до 65 кг, 85 и свыше 85 кг. Главный судья соревнований – Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев.

Регистрация начнется в 08:00, начало турнира – в 10:00. По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (8552) 56-65-99 (мухтасибат г.Наб.Челны).

Примечательно, что в прошлом турнире приняли участие спортсмены из 25 регионов, даже из Туркмении, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Оренбургской области, 19-ти районов Татарстана. Счастливым обладателем главного приза (путевки в умру) стал участник из Казани 22-летний Ислам Фалахов.

dumrt.ru