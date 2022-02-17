На семинаре в Казани обсудят современные методы преподавания татарского языка в детских садах

21 февраля в Казани пройдет семинар «Современные, эффективные методы преподавания татарского языка в детских садах». В нем могут принять участие заведующие, воспитатели и методисты дошкольных учреждений столицы Татарстана.

Спикерами выступят практики – учителя татарского языка, создатели авторских методик преподавания, воспитатели частных детских садов. Всего планируется участие около 500 человек. Слушатели смогут применять полученные на семинаре навыки в своей деятельности.

На семинаре рассмотрят такие темы, как презентация проекта по созданию татарских кукол, эффективные методы обучения татарскому языку, способы улучшения разговорной речи в кружках, модель полилингвального образования (результаты апробации, развитие словарного запаса).

В мероприятии примут участие заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Куратором мероприятия выступит переводчик, учитель, автор проектов, автор и ведущий передачи «Әйдә, учить татарча» на «БИМ-радио» Эльза Набиуллина.

Встреча, которую организуют Мэрия города и Управление образования Казани, станет продолжением цикла семинаров и одним из мероприятий, посвященных Дню родного языка. В 2021 году всего было проведено три таких семинара, в них приняли участие около тысячи учителей, сообщили в управлении.

Семинар пройдет в КДК им.Ленина по адресу: ул.Копылова, 2а. Начало – в 15:00, регистрация откроется с 14:30. Для участия необходима запись по телефонам: +7(843)299-15-99, +7(950)316-30-21.

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