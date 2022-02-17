В театре имени А.Гилязова открывается выставка «qot» каллиграфа Айзата Мингазова

19 февраля 2022 г. в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова открывается персональная выставка «qot» молодого каллиграфа, студента Стамбульского университета изящных искусств имени Мимара Синана, участника и лауреата российских и международных выставок и конкурсов Айзата Мингазова. Выставочный проект реализован при поддержке Министерства культуры РТ.
В течение нескольких месяцев художник работал в Челнах над созданием абсолютно новых картин и инсталляций. Выставка посвящена возрождению и осмыслению искусства татарской каллиграфии, истории татарского народа. Художник работает в собственном стиле, состоящем из смешения арабской, латинской графики, рунической письменности, а также частей кириллицы, китайской каллиграфии, современной арабской типографики.
У древних тюрков «qot» обозначал душу, «жизненный эмбрион», даруемый свыше Богом. Для древних тюрков обладание верховной властью определялось наличием у кагана дара Тенгри — «qot». Частично данное понятие сохранилось и в современном татарском языке — «котлы булсын / котлау / котым чыкты / кот кунды / котырган / котылдым / коточкыч / котсыз / котлыйм».
На выставке будут представлены работы на различных материалах — холст, бетонные плиты, стекло.
Программа открытия выставки:
16.00—21.00 Работа выставки
16.00—17.00 Кастомизация одежды
Приносите на открытие выставки свою одежду: художник прямо перед вами создаст на ней уникальный кастом из тюркских рун.
17.00—18.00 Dj-set ДИНАМИКИ
Группа сыграет сплав хауса и тюркского андеграунда.
19.00—20.00 Авторская экскурсия (рус/тат)
20.00—20.30 Документальный фильм
После экскурсии в Малом зале театра будет представлен документальный фильм-рефлексия о том, как современные татары живут и создают свои проекты, что они думают о своей идентичности.
20.00—21.00 Свободная программа
Команда проекта:
Artist Айзат Минһаҗи / Айзат Мингазов
Concept Гүзәл Әхмәтгәрәй / Гузеля Ахметгараева
Photo Эльвина Никифорова
Video Эльмира Хабипова
Design & style Зөлфия Илькаева / Зульфия Илькаева
Models Физалия Габидуллина, Ушанова Анастасия, Мосьпан Виолетта, Фомина Анна, Набиуллин Карим
Dj-set DINAMIKA