Краеведы Иркутской области посвятили урок мужества Мусе Джалилю

В последние годы в Иркутской области, как и во многих регионах РФ и Сибири, активизировалось движение татарских краеведов. Так, к примеру, краевед-исследователь, заведующий МКУК «Кулишский Дом национальной культуры» Веселовского муниципального образования – отделения Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский центр (с. Кулиш, Чунский район, Иркутская область) Надия Галиаскаровна Стрелкова приняла участие в Первом Всероссийском конкурсе на «Лучший сельский краеведческий музей» среди татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в пределах РФ в 2021 году.

Конкурс был проведен Исполкомом ВКТ, Всероссийской общественной организацией «Татарские села России», Комитетом по работе с краеведами Исполкома ВКТ и Региональной общественной организацией «Общество татарских краеведов» РТ.

По номинации «Музей истории села» автор проекта «Музей истории деревни. Татарский этнографический музей «Память» Н.Г. Стрелкова заняла III место, а материалы ее проекта будут опубликованы в краеведческом сборнике. С этим успехом Надию Галиоскаровну мы поздравляем по поручению Оргкомитета конкурса.

А недавно, 15 февраля с.г. Н.Г. Стрелкова совместно с коллегами в Этнографическом музее с. Кулиш провели, для учащихся школы №16, Урок мужества «Муса Джалиль – татарский поэт-патриот, Герой Советского Союза».

Была организована выставка книг великого татарского поэта и изданий о его жизни и подвиге. Учащиеся узнали много нового о великом сыне татарского народа. Не зря говорят, через жизнь, деятельность и героизм выдающихся личностей узнается о богатой истории народа, о величии нации.

А.А. Бурханов,

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома ВКТ,

сопредседатель Оргкомитета Конкурса