В Челнах после фестиваля «Акварель-2021» цветочный портрет Тукая переместят на набережную

В Набережных Челнах созданный для стартовавшего сегодня фестиваля цветов «Акварель-2021» учителями школы №44 портрет Габдуллы Тукая переместят на одноименную набережную. Соответствующую рекомендацию дал мэр Автограда Наиль Магдеев, пишут «Челнинские известия».

Кроме того, глава города после осмотра цветочных картин, размещенных вдоль проспекта Хасана Туфана от перекрестка с проспектом Чулман по дороге на Майдан, посоветовал перенести произведение «Я люблю Челны» на площадь Азатлык.

Другие композиции после завершения фестиваля цветов тоже перенесут в парки и городские пространства. Всего вниманию публики представлены 18 больших произведений по мотивам народных сказок. Здесь есть и Шурале, и Су анасы, и Кот ученый, и Колобок. Создали цветочные фигуры управляющие компании, учреждения образования и культуры.

Организованы 164 торговых точки по продаже саженцев. Для гостей мероприятия предусмотрена фотозона в виде объемной рамки с цветами, отмечает издание.

Районный этап фестиваля «Акварель-2021» проходил с 10 по 18 августа. Символом события на этот раз стал колокольчик, символизирующий открытость, мудрость и красоту. Мероприятие завершится завтра, тогда же будут подведены итоги организованного в его рамках конкурса. Он проводится по семи номинациям: «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Цветочная колонна или арка», «Зеленая стена», «Вертикальный огород», «Маскарадный костюм» и «Королева цветов».

tatar-inform.ru