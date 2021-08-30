Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня Республики

Обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю Дня Республики.

«Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем Республики Татарстан!

С чувством гордости за родную республику и уверенности в завтрашнем дне мы встречаем этот праздник. Татарстан отличают высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональный, межрелигиозный мир и гражданское согласие. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее.

Республика, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей. Это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти, а также поддержки наших программ и проектов руководством страны и лично Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Инвестиционная привлекательность, создание новых высокотехнологичных производств создают предпосылки для социально-экономического развития. Совершенствование социально-культурной инфраструктуры, реализация программ строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, сельских клубов, лагерей летнего отдыха детей наряду с проектами развития общественных пространств, парков и скверов, программой благоустройства «Наш двор» делают жизнь татарстанцев более комфортной и благополучной.

Мы бережно относимся к своему историко-культурному наследию, сохранению и развитию языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в Татарстане. Особо пристальное внимание этим вопросам уделяется в Год родных языков и народного единства. Ярким примером заботы о традиционных духовных ценностях стало создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

Дорогие друзья, День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, вдохновляет на новые победы.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма.

С праздником! С Днём Республики Татарстан!».

president.tatarstan.ru