Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Республики Татарстан

Уважаемые соотечественники, дорогие татарстанцы!

Искренне поздравляю вас с Днем Республики Татарстан. Отрадно, что в этом году день республики проходит в рамках празднования «Года родных языков и народного единства Татарстана» и объявленного Национальным советом ВКТ «Года единства татарского народа».

День Республики является общим достоянием для представителей разных вероисповеданий и более 170 национальностей, проживающих на территории Татарстана. Сегодня мы можем гордится нашими успехами, достигнутыми высокими результатами, талантливыми личностями на российском и мировом уровне. Мы шагаем вместе со временем. В условиях мировой глобализации мы прилагаем все усилия для сохранения национальных традиций, богатой культуры, духовного наследия и языка. Особенно радует то, что наши соотечественники, проживающие за пределами Татарстана, признают Казань и нашу республику духовной и исторической родиной. Где бы мы ни жили, нас объединяют одни и те же цели. Мы стремимся к благополучию Родины, к светлому будущему молодого поколения, к процветанию Татарстана.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев