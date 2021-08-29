Объявлен конкурс-розыгрыш «Играй с Ак Буре»

Автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию татарского языка и культуры «Мирас» («Наследие») объявляет конкурс-розыгрыш «Играй с Ак Буре»

26 августа 2021 года объявлен старт республиканского конкурса-розыгрыша «Играй с Ак Буре».

Конкурс-розыгрыш стал презентацией нового мобильного приложения для детей «Учим татарский с Ак Буре» для iOS, Android, доступного для бесплатного скачивания на App Store и Google Play Store.

Яркие, динамичные разнообразные интерактивные игры позволяют по-новому подойти к освоению татарского языка и будут интересны как детям, так и взрослым даже с нулевым уровнем знания языка. Специально для маленьких пользователей в приложении есть также яркие и динамичные мультфильмы «Учим татарский с Ак Буре» о волчонке Ак Буре и его друзьях, которые поют веселые песенки и учат татарские слова. Выпущено уже 60 мультфильмов, которые продолжают завоевывать сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами.

Участие в конкурсе-розыгрыше даст возможность познакомиться с новым полезным ресурсом и получить призы от организатора конкурса.

Конкурс-розыгрыш продлится до 2 сентября 2021 года и завершится торжественным награждением победителей ценными призами и дипломами от организаторов.

magarif-uku.ru