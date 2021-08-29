Фестиваль «Печэн базары» в этом году будет посвящен семейным ценностям

Традиционно на фестивале можно будет посетить дизайн-маркет, национальный фудкурот, мастер-классы для взрослых и детей, сцену альтернативной музыки и многое другое.

По словам организаторов, в работе дизайн-маркета принимают участие около 100 татарских дизайнеров, здесь, как и всегда, будет представлена стилизованная татарская продукция. Национальные дизайнеры представят одежду и аксессуары с вышивкой, кошельки и обувь из кожи, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы.

На фудкорте можно попробовать национальный street food и приобрести натуральные продукты от фермеров Татарстана. Местные производители предложат посетителям казылык, сыр, крафтовый чай и другую продукцию домашнего производства.

Также будет организован квест для гостей фестиваля, где они смогут себя попробовать в роли кладоискателя и поучаствовать в поиске ханских сокровищ, запрятанных в озере Кабан и тщательно охраняемых сказочным Аждахой. «О.К. квест» – отличная возможность для отдыха с семьей и друзьями. Заявки к участию принимаются до 25 августа.

На второй день фестиваля на склоне у мечети Аль-Марджани состоится чайный лекторий от “Открытого университета”.Открытая дискуссия: «Литература сегодня: запретные темы и ненаписанные произведения».

Начало фестиваля «Печән базары» 29 августа в 12:00 на набережной оз. Кабан. Вход свободный.

idel-tat.ru