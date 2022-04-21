В Челябинской области состоялась презентация книги «Кунашакский район: история и современность»

В Кунашакском Дворце Культуры состоялась долгожданная презентация книги Рафика Каримова «Кунашакский район: история и современность».

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, заместитель главы Кунашакского района по социальным вопросам Альбина Нажметдинова, кандидат исторических наук Луиза Алмаева.

Презентация книги собрала полный зал. Радует, что жителям Кунашакского района небезразлична история своего края.

Книга появилась на свет благодаря своим предкам и уважению к Малой Родине. Рафик Габбасович родился и вырос в Кунашакском районе. Для него это в полном смысле слова «Родная земля». Долгое время он пытался выяснить судьбу своего деда, репрессированного сельского муллы и увлекся историей родного края.

На создание книги ушло 6 лет. В ходе исследований Рафику Каримову удалось собрать уникальный материал о жителях и событиях Кунашака, обратившись к южноуральским историкам, а также во время работы в архивах Челябинска, Оренбурга, Перми и Уфы. Эти документы исследователь оформил в книгу «Кунашакский район: история и современность».

Книга важна не только для историков и тех, кто любит свой родной край, но и для всех следующих поколений.

Конгресс татар Челябинской области