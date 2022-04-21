Василь Шайхразиев ознакомился с деятельностью Татарского культурного центра г.Санкт-Петербурга

Сегодня Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Татарский национально-культурный центр г. Санкт-Петербурга. С деятельностью организации гостей ознакомил Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Татарский культурный центр был открыт в прошлом году. Он является местом притяжения для наших соотечественников, проживающих в Северной столице.

Сегодня здесь был проведен открытый урок курсов татарского языка, которые функционируют при культурном центре. Василь Шайхразиев посетил занятие и пообщался с учениками.

Также при данном центре организован татарский народный театр “Былбылым”, актеры которого радушно встретили гостей и рассказали о деятельности труппы.

Центр оснащен современным мультимедийным оборудованием, работает студия звукозаписи. Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они могут проводить репетиции и подготовку своих выступлений. Также, в данном помещении проходят концерты и театрализованные выступления.

Здесь оборудованы помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний. В Центре рационально разместилось все, что необходимо и для организации национально-культурных событий и образовательных мероприятий.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в центре города для организации национально-культурного центра. В свою очередь, Правительство Республика Татарстан выделило средства и оказало поддержку в осуществлении реставрационных и ремонтных работ данного помещения.