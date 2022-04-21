В Черемшанском районе прошло выступление Государственного ансамбля Фольклорной музыки РТ

19 апреля 2022 года на сцене районного дома культуры Черемшанского района выступал народный государственный ансамбль фольклорный музыки Республики Татарстан. С 2002 года его художественным руководителем является народный артист Республики Татарстан Айдар Файзрахманов. Огромный артистический опыт, неисчерпаемая база знаний по сценическому искусству, музыке и вокалу, его талант, искренняя влюбленность в свое дело, удивительно высокая работоспособность, виртуозное владение музыкальными инструментами и исключительная требовательность к себе и коллегам, сотворили чудо: ансамбль за короткий период стал высокопрофессиональным коллективом, способным выступать не только на всех сценах своей Республики, но и достойно представлять татарское национальное искусство по всему миру.

Ансамбль отличается высокой исполнительской культурой, которая ощутима в технической отточенности, в чувстве формы и стиля исполняемых произведений. Музыкальный фольклор татарского народа предлагается зрителям в виде очень выигрышных театрализованных представлений, которые убедительно доводят до зрителя музыкальное наследие татарского народа, дошедшее до нас из глубины веков. Удивительный дар художественного руководителя Айдара Файзрахманова находить недостающие ноты в песнях, которые кропотливо собираются по деревням и весям, способствует постоянному обновлению репертуара ансамбля спектром народных мелодий в оригинальных обработках и накоплению в багаже ансамбля фольклора почти всех татарских диаспор: “Бәрмәнчек”, “Вак балыклар”, “Ике егет”, ”Париж кое”, “Кугэрчен горлидер”, “Янсуарнын озату кое” – обрядовые песни и танцы.

Ансамбль представляет собой уникальное явление в музыкальной сфере: все члены коллектива профессионально поют, танцуют, играют на нескольких музыкальных инструментах. В их руках удивительно мелодично звучат гармонь, курай, кубыз и старинные инструменты.

В этом фольклорном ансамбле выступила Рузиля Булатова. Рузиля Булатова – студентка Казанского государственного института культуры, 4 курс сольной народной пении, намерена завоевать татарского зрителя исполнением народных песен. Народная артистка Татарстана Венера Ганиева, преподаватель института по вокалу, считает девочку одной из способных, подающих надежды учениц.

Руководимый Айдаром Файзрахмановым Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан относится к исключительным явлениям в культурной жизни Республики. За сравнительно короткий период подготовлены десятки различных программ, проведено несколько сотен концертов. Благодаря активной и грамотной деятельности художественного руководителя, татарский музыкальный фольклор в исполнении ансамбля звучит по всему миру. Осуществляется огромная концертно-исполнительская и культурно-просветительская деятельность по пропаганде лучших его образцов, по ознакомлению современного зрителя с фольклором татар, проживающих в разных уголках земного шара.

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