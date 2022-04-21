Состоится краеведческая конференция по истории Высокогорского Заказанья…

22 апреля 2022 г. в райцентре Высокая Гора состоится III-я Республиканская научно-практическая конференция по истории Высокогорского района и Заказанья.

Отметим, что I-я Региональная научно-практическая конференция «Проблемы истории и культуры Заказанья» состоялась 6-7 декабря 1995 года в райцентре Высокая Гора в рамках 60-летия образования Высокогорского района РТ. Конференция тогда была проведена при поддержке Главы Высокогорского района РТ, ныне Президента Татарстана Р.Н. Минниханова. Тогда мы при поддержке Рустама Нургалиевича издали сборник материалов «Заказанье: проблемы истории и культуры» (Казань: Заман, 1995, 203 с.), а позже уникальную коллективную книгу «Очерки истории Высокогорского района РТ» (Казань, 1999). В работе конференции в 1995 г. приняли участие около 500 участников – ученые, краеведы, учителя, работники культуры, музееведы, представители СМИ из Казани, Москвы, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска, городов и районов РТ. Эта была первая в Татарстане краеведческая конференция – отметил ответственный организатор форума А.А. Бурханов. Затем мы в 2014 году провели II-ю научно-практическую конференцию, посвященную историко-культурным памятникам Иске-Казанского комплекса и истории Высокогорского района РТ. Третья конференция проводится 22 апреля с.г. в формате Республиканской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Историко-культурное наследие Высокогорского Заказанья и сопредельных районов РТ». Конференция проводится в рамках 1100-летия принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала, 30-летия Всемирного конгресса татар, 165-летия со дня рождения выдающегося просветителя и богослова Галимжана Баруди, Года культуры народов России в РФ.

Организаторы конференции Совет и Исполком Высокогорского района РТ, Всемирный конгресс татар, Комитет по работе с краеведами Исполкома ВКТ, РОО «Общество татарских краеведов» РТ, Общество краеведов Высокогорского района РТ и Иске-Казанский государственный музей-заповедник, Министерство культуры РТ.

Заявки для участия в конференции подали 47 участников – ученые, краеведы, учителя, работники культуры, музееведы, общественные деятели. В рамках конференции, кроме пленарного заседания, запланирована работа в трех секциях: 1) «История сел и деревень. Метрические книги и архивы»; 2) «Выдающиеся деятели уроженцы Высокогорского района» и 3) «Объекты культурного наследия. Памятники».

Названная конференция станет важнейшим событием в культурной и научной жизни не только Татарстана, но и сопредельных регионов.

заместитель председателя Оргкомитета конференции, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор

Альберт Бурханов