В Самаре состоялись выборы делегатов на VIII Съезд Всемирного конгресса татар

Вчера, 20 апреля, в Доме Дружбы Народов г. Самара состоялись выборы делегатов от Самарской области на VIII Съезд Всемирного конгресса татар.

На собрании были выбраны 23 делегата и 3 почетных гостя, из них представители татарских общественных организаций города Самара, в их числе СРТОО «Дуслык», СОТО «Туган тел», КИФ «Булгарское наследие», Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Камышлинского района, села Алькино и Мочалеевка.

Член Национального совета Всемирного конгресса татар, Президент СРТОО «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев, поздравив со священным месяцем Рамадан, поприветствовал участников собрания.

Председатель собрания, вице-президент СРТОО «Дуслык» Минахмет Халилуллов после приветственного слова озвучил список делегатов и почетных гостей из Самарской области, среди них президент СОТО «Туган тел» Ильяс Шакуров, директор школы «Яктылык» Радик Газизов и журналист, историк-краевед Шамиль Галимов.

По итогу, руководителями татарских организаций был подписан совместный протокол.

Большинством голосов на собрании, делегатами на VIII Съезд Международного Союза «Всемирный конгресс татар» избраны:

1. Канюкаев Фахрутдин Бадретдинович

2. Горланов Анвер Имранович

3. Халиуллов Минахмет Мидхатович

4. Шайхиева Гульназ Фирдинатовна

5. Халиуллов Рамиль Минахметович

6. Нурмухамитов Винер Табризович

7. Аюпов Абдул-Хамит Муталебович

8. Салахов Рашит Ахметович

9. Мустафин Руслан Ибрагимович

10. Рамазанова Гюзяль Ибрагимовна

11. Махмутова Альбина Харисовна

12. Багаутдинов Рафаэль Камилович

13. Тухбатшина Ризидя Мугтабаровна

14. Батршин Гумар Мулланурович

15. Шарафутдинов Ринад Ирфанович

16. Сабиров Ленар Ильдусович

17. Гумеров Ислам Минсалихович

18. Азизов Ренат Абдурахманович

19. Минастинова Айгуль Ильязовна

20. Муллабаев Идрис хамитович

21. Исхаков Камиль Бакерович

22. Искандаров Ренат Зайнуллович

23. Шириязданов Фарид Хамитович

Список почётных гостей:

1. Шакуров Ильяс Гумерович

2. Газизов Радик Равгатович

3. Галимов Шамиль Хайдарович

Ранее «Татар-Дуслык» сообщал, о том что VIII Съезд Всемирного конгресса татар состоится с 30 июля по 2 августа 2022 года в г. Казани.

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