В Пензе прошел ифтар с участием ПРОО «Ак калфак»

20 апреля 2022 года в кафе «Кунак» города Пенза культурно-просветительский центр им Х. Тенишевой совместно с ПРОО «Ак калфак» при поддержке ДУМ Пензенской области провели ифтар.

На ифтар были приглашены представители власти, работники культуры, медицины, образования (80 чел). К собравшимся обратились:

муфтий ДУМ Пензенской области Дашкин И.Ф.

Имам мечети Шабанов Р.

директор центра им Х. Тенишевой Куряев Р.Р.

председатель ПРОО «Ак калфак» Васильева Э.

От имени председателя МОО «Национальный комитет общественного контроля» Юсуповой М.Р были вручены медали к 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Болгарии.