В Пензе прошел ифтар с участием ПРОО «Ак калфак»

20 апреля 2022 года в кафе «Кунак» города Пенза культурно-просветительский центр им Х. Тенишевой совместно с ПРОО «Ак калфак» при поддержке ДУМ Пензенской области провели ифтар.
На ифтар были приглашены представители власти, работники культуры, медицины, образования (80 чел). К собравшимся обратились:
- муфтий ДУМ Пензенской области Дашкин И.Ф.
- Имам мечети Шабанов Р.
- директор центра им Х. Тенишевой Куряев Р.Р.
- председатель ПРОО «Ак калфак» Васильева Э.
От имени председателя МОО «Национальный комитет общественного контроля» Юсуповой М.Р были вручены медали к 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Болгарии.