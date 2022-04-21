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В Пензе прошел ифтар с участием ПРОО «Ак калфак»

В Пензе прошел ифтар с участием ПРОО «Ак калфак»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 21.04.2022 0 2

20 апреля 2022 года в кафе «Кунак» города Пенза культурно-просветительский центр им Х. Тенишевой  совместно с ПРОО «Ак калфак» при поддержке ДУМ Пензенской области провели ифтар.

На ифтар были приглашены представители власти, работники культуры, медицины, образования (80 чел). К собравшимся обратились:

  • муфтий ДУМ Пензенской области Дашкин И.Ф.
  • Имам мечети Шабанов Р.
  • директор центра им Х. Тенишевой Куряев Р.Р.
  • председатель ПРОО «Ак калфак» Васильева Э.

От имени председателя МОО «Национальный комитет общественного контроля»  Юсуповой М.Р были вручены медали к 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Болгарии.

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