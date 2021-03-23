В Челябинской области завершился отборочный этап конкурса «Супер Әби – 2021» (“Супер бабушка – 2021”)

Более 30 заявок пришло на электронный ящик организаторов. Этап подачи анкеты стал для будущих конкурсанток первым испытанием. Они за короткий срок не только решились поучаствовать в творческом соревновании, но вместе с домочадцами освоили видеосъемку и монтаж, зарегистрировались в социальных сетях (это было одним из условий подачи заявок), в очередной раз доказав, что бабушки могут все.

Кастинг прошел в уютном зале школы 81 им. Мусы Джалиля в Челябинске. В очном этапе соревнующимся предстояло продемонстрировать национальные костюмы, угощения, творческие номера.

В состав жюри вошли друзья Конгресса татар Челябинской области известные деятели культуры и искусства. Луиза Мингазова, профессор Казанского государственного института культуры, прилетела из столицы Татарстана специально для участия в мероприятии. Почетным гостем стал и Махмут Шарафутдинов, народный артист Республики Татарстан и заслуженный артист России, а также бессменные наставники конкурсов: заслуженный учитель Татарстана Сания Шевченко, руководитель танцевального ансамбля «Айгуль» Земфира Хайруллина, засуженный артист Татарстана Дамир Сафин. Возглавила комиссию председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Перед тем, как бабушки вышли на сцену, своими песнями их приветствовал известный татарский исполнитель Фарит Якупов. Вдохновившись выступлением артиста, конкурсантки набрались смелости и показали свои таланты жюри.

Все участницы приготовили национальные лакомства и досыта накормили гостей праздника. История каждой «Искиткеч» заслуживает отдельного рассказа. Мы вас обязательно с ними познакомим, а пока вашем вниманию список участниц основного этапа:

Наиля Нажиповна Халилова, с. Кунашак

Реда Мавлетзановна Кабирова, г. Верхний Уфалей

Фавзия Гайфулловна Файзрахманова, г. Миасс

Ира Мусавировна Абушаева, г. Копейск, пос. Октябрьский

Галия Энверовна Серажетдинова, г. Челябинск

Нурия Муккатисовна Мухамедшина, г. Магнитогорск

Венера Маратовна Рыбакова, с. Варна

Ильмира Абдрахмановна Кунжанова, Варненский район

Алия Гималовна Ахметьянова, г. Бакал

Ленера Нургалимовна Зарипова, Сосновский район

Ляля Азгатовна Бикбаева, Миасс

Альфия Муратовна Муллагалеева, г. Пласт

Мавлида Ярмухаметовна Хамидуллина, Кунашакский район

Рамиля Аллабирдиевна Ахметова, г.Челябинск