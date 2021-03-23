В Татарстане создадут астрономический атлас для детей на татарском языке

Сотрудники Казанского федерального университета и Дома татарской книги работают над астрономическим атласом для детей на татарском языке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В рамках проекта „Гыйлем“ („Наука“) мы шесть лет занимаемся продвижением науки, проводим научно-популярные лекции <…>. Сейчас мы структурируем накопившийся у нас материал по астрономии», — отметил директор Музея истории татарской литературы и Мемориальной квартиры Шарифа Камала (Дома татарской книги) Айдар Шайхин.

По словам Шайхина, авторы идеи рассказали о ней на встрече с татарскими активистами в Минмолодежи Татарстана. Присутствовавшему там заместителю Председателя Госсовета РТ и главе Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марату Ахметову «инициатива понравилась», добавил директор Дома татарской книги.

В работе над книгой участвует всемирно известный астрофизик — академик РАН и почетный профессор КФУ Рашид Сюняев. Именно он предложил дополнить издание «материалами по истории астрономии, повествующими о том, как древние тюрки изучали звездное небо, а также словарем татарских астрономических терминов, которые уже не используются, но помогают понять мировоззрение древних тюрков».

Научно-популярная книга предназначена для учащихся 8-х и 9-х классов школ с татарским языком обучения: в этих учебных заведениях не хватает учебных пособий на татарском, пояснил Айдар Шайхин. Он также выразил надежду, что государство сможет оказать проекту финансовую поддержку.

idel-tat.ru