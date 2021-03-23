В Екатеринбурге прошёл XIV Открытый Межрегиональный конкурс татарской песни и инструментальной музыки

20-21 марта 2021 года в г.Екатеринбург состоялся XIV Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Мероприятие организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в Свердловской области совместно с Региональной общественной организацией «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» и Свердловским государственным областным дворцом народного творчества при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Министерства культуры Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар.

Состязания конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» проходили по номинациям «Инструментальное исполнительство. Вокальные ансамбли. Вокально-инструментальные ансамбли. Сольное пение» в следующих возрастных группах: до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 35-65 лет.

В XIV Межрегиональном конкурсе исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей») приняли участие исполнители из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Новосибирской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.

В первом отборочном туре конкурса по видео-материалам было просмотрено 96 заявок. Во втором отборочном туре на суд жюри было представлено 127 художественных номеров из 57 заявок. Конкурсантов оценивало профессиональное и авторитетное жюри, в составе народного артиста Республики Татарстан Виля Усманова, народного артиста Республики Татарстан Фердинанда Салахова, старшего преподавателя Казанского государственного института культуры, солиста оркестра “Казан нуры”, заслуженного артиста Республики Татарстан Наиля Сагдиева, заслуженной артистки Республики Татарстан Гульдании Хайруллиной, лауреата международного телевизионного конкурса татарской песни «Татар моңы», лауреат Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы”, солистки Казанской государственной филармонии Зарины Хасаншиной, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Люции Резвановой.

Протокол жюри

Гала-концерт XIV Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей») состоялся 21 марта в Свердловском Государственном областном Дворце народного творчества.

В нем приняли участие лауреаты конкурсной программы, а так же гости из Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстана Вил Усманов, народный артист Республики Татарстан Фердинанд Салахов, заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульдания Хайруллина, Лауреат международного телевизионного конкурса татарской песни «Татар моңы», лауреат Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы”, солистка Казанской государственной филармонии Зарина Хасаншина.

Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, Победитель предыдущих фестивалей “Урал сандугачы” Руслан Ваккасов, Лауреат международных конкурсов, в том числе Победитель данного фестиваля прошлых лет, артистка Уральского государственного академического русского народного хора Элиза Махиянова, Лауреат международных конкурсов Альбина Вахитова, Лауреат и обладатель Гран- при международных конкурсов ансамбль “Шатлык”.

Почетные гости праздника Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов, заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лев Ковпак, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Чепикова Айтекин Исмаилова, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Смирнов.

Благодаря профессионализму и слаженной работе организаторов, фестиваль прошел на высоком уровне, превратился в настоящий праздник песни и собрал полный зал зрителей.

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