В честь Дня Победы в Казани запланировано проведение около 100 мероприятий

В День Победы в Казани праздничные мероприятия охватят практически все общественные пространства города. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут концерты, фестивали, спектакли и, конечно же, парад – всего около 100 мероприятий.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что пока эпидемиологическая ситуация не позволяет провести в очном формате все традиционные мероприятия, тем не менее без внимания не останется ни один ветеран. «Несмотря на предстоящие длинные майские праздники, перед нами стоит важная задача – достойно отметить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году пандемия не дала нам возможности воздать почести нашим уважаемым, дорогим ветеранам. На этот раз мы постараемся, чтобы празднично было всем, прежде всего нашим ветеранам и тем, ради которых мы так свято чтим и бережно передаем героическую историю победы нашим детям, молодежи», – сказал он сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города. И.Метшин призвал всех участников предстоящих мероприятий соблюдать меры предосторожности.

Казань готовится к 9 Мая: концерты, георгиевские ленты и чествование ветеранов

На сегодняшний день в Казани проживают 7063 ветерана: инвалидов и участников войны, тружеников тыла и вдов. Их них 407 человек – это непосредственные участники войны, рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов. По его словам, адресную поддержку им оказывают в течение всего года. «Традиционно в апреле начинаются поздравления ветеранов. Им вручают подарочные наборы, в которые входят продуктовый комплект, открытки от Президента Татарстана и Мэра Казани. В первоочередном порядке им оказывают все виды медицинской помощи. Проводятся комплексные диспансерные осмотры, которые к 1 мая завершатся на 100%. Администрации районов оказывают им помощь в проведении ремонта жилья», – добавил спикер.

С сегодняшнего дня в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская лента». Ежедневно активисты общественного движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам ленточки – символы Победы. Начнется акция на ул.Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах.

Некоторые мероприятия, посвященные Дню Победы, проводятся уже с середины апреля – классные часы, конкурсы, концерты, выставки, спортивные соревнования, отметил А.Абзалов. 29 апреля воспитанники учреждений дополнительного образования выступят на городском фестивале «Наследники Великой Победы» в КДК им.В.И.Ленина, а в театре оперы и балета имени М.Джалиля в преддверии праздника пройдет республиканское мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы, с участием ветеранов со всей республики. 8 мая военные на исторической боевой технике и ретро-автомобилях в каждом районе Казани поздравят ветеранов праздничной песней.

Появятся в Казани и новые памятные объекты. В преддверии Дня Победы состоится открытие мемориальной доски освободителю узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), начальнику Казанского гарнизона, генерал-майору Федору Красавину. Мемориал появится по адресу: ул.Адамюка, 4, где с 1947 по 1948 годы он проживал. Автором проекта выступила казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова.

Помимо этого в городе проводятся работы по санитарной очистке памятников, братских и воинских захоронений. Реставрируют бюсты, малые архитектурные формы, памятники, стелы и обелиски. К работе привлечены сотрудники Комитета внешнего благоустройства, Комитета по делам детей и молодежи, Управления по организации ритуальных услуг, а также школьники и студенты.

Главным местом празднования Дня Победы в Казани станет площадь Тысячелетия

9 мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, к Вечному огню, монументам Труженикам тыла, Матери и памятнику Советскому солдату в парке Победы, рассказал А.Абзалов.

Главным местом празднования традиционно станет площадь Тысячелетия. «Всех казанцев приглашаем на торжественную программу к 9:30 и просим с пониманием отнестись к досмотровым мероприятиям. Наиболее удобный вход – со стороны станции метро «Кремлевская» и со стороны набережной», – отметил А.Абзалов.

В 10:00 на площади Тысячелетия состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд легендарных танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. В параде примут участие более 2 тысяч военнослужащих и курсантов военного училища, кадетов и юнармейцев. Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники, в том числе уникального современного танка Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В 12:00 жителей и гостей столицы будут ждать в парке Победы на фестивале детских духовых оркестров «Фанфары Победы», а с 15:00 начнутся выступления творческих коллективов города. В 18:00 в рамках проекта «РиоРита – радость Победы» для посетителей парка зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра.

В 19:00 все желающие смогут вернуться на площадь Тысячелетия, где начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке.

Завершится празднование Дня Победы в 22:00 красочным салютом, наблюдать за которым можно будет с акватории Казанки.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Для участия необходимо собрать информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, сделать фотографию с его портретом, а в тексте рассказать о герое. Полученный материал необходимо опубликовать на официальном сайте акции.

kzn.ru