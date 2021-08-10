В Чистополе завершились летние духовно-оздоровительные курсы

В Чистополе при мечетях “Анас” и “Аниляр” завершились летние двухнедельные духовно-оздоровительные курсы. Последний день пребывания детей на курсах превратился в настоящий праздник, дети продемонстрировали свои навыки, приобретенные на курсах, перед родителями прочитали суры и исполнили мунаджаты. Наставники постарались создать для них тёплую атмосферу.

Перед детьми с напутствием выступили мухтасиб Мухаммад хазрат Киямов, руководитель Совета аксакалов Фарит Галимов, имамы мечетей. Они ещё раз напомнили детям и их родителям о важности духовного воспитания и сохранения родного языка.

dumrt.ru