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В Чистополе завершились летние духовно-оздоровительные курсы

В Чистополе завершились летние духовно-оздоровительные курсы

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 10.08.2021 0 2

В Чистополе при мечетях “Анас” и “Аниляр” завершились летние двухнедельные духовно-оздоровительные курсы. Последний день пребывания детей на курсах превратился в настоящий праздник, дети продемонстрировали свои навыки, приобретенные на курсах, перед родителями прочитали суры и исполнили мунаджаты. Наставники постарались создать для них тёплую атмосферу.

Перед детьми с напутствием выступили мухтасиб Мухаммад хазрат Киямов, руководитель Совета аксакалов Фарит Галимов, имамы мечетей. Они ещё раз напомнили детям и их родителям о важности духовного воспитания и сохранения родного языка.

 

 dumrt.ru

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