В Чувашии впервые состоится Межрегиональный Форум учителей татарского языка

Сегодня, 25 февраля, в Доме Дружбы народов Чувашии состоится Межрегиональный Форум учителей татарского языка и литературы. Учреждение станет площадкой для обмена опытом, а также объединит педагогов Чувашской Республики и гостей из Республик Татарстан, Марий Эл, Ульяновской области.

Организатор мероприятия – ОО «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики». Встреча пройдет при поддержке Минобразования и науки Республики Татарстан, Минобразования Чувашии.

«В нашей республике проживают представители 128 национальностей. Мы рады, что на территории региона выстроена поддержка национально-культурных объединений. Это позволяет проводить национально-культурные праздники Акатуй, Навруз, Сабантуй, Шумбрат. Они собирают полные залы зрителей», – подчеркнул директор Дома Дружбы Юрий Токмаков.

Руководитель татарского национально-культурного объединения Хайдяр Сафиуллин выразил надежду в том, что мероприятие станет традиционным и жители региона узнают много нового о татарском языке, культуре и традициях народа.

Начало в 10.00 часов. Справочная информация по телефону: 547790.

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