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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Астраханскую область

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Астраханскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2021 0 6

Заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в Международном аэропорту Астрахани встретили председатель АРОО – общества татарской национальной культуры Анвер Алмаев и соотечественники.

25-26 февраля председатель Национального Совета проведет встречи в регионе. Визит состоится в рамках реализации документа “Татары: Стратегия действия”.

На повестке дня официальная встреча с губернатором области Игорем Юрьевичем Бабушкиным, а также заседание с руководителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Василь Шайхразиев посетит школу № 74 имени Г. Тукая в Астрахани. Здесь состоится открытие бюста великому поэту.

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