В Перми состоялась встреча краеведов

В рамках поездки в Пермский край начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов 19 февраля 2021 г. совместно с руководством ТНКА г. Перми провел совещание, в котором приняли участие более 30 человек: ученые, учителя истории, музееведы, краеведы, общественные деятели и учащиеся г. Перми и Пермского края.

Работу совещания открыл Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии г. Перми, член Союза журналистов РФ, заслуженный шахтер РФ, заслуженный работник культуры РТ, доктор технических наук, профессор Д.Г. Закиров.

Данир Галимзянович познакомил с деятельностью пермских краеведов и представил изданные краеведами и им самим книги по истории Пермского края и роли татар в жизни региона. Новые книги он передал для библиотек Казани. Затем А.А. Бурханов выступил перед собравшимися с лекцией по теме: «Татарское краеведение: история, современное состояние, основные направления, задачи и перспективы развития». Докладчик особо важное место уделил вопросам развития татарского краеведения в Татарстане и регионах Волго-Уралья, в том числе в Пермском крае. Он отметил, что изучение истории татарских сел, составление родословных-шеджере, написание книги и открытие музеев – важнейшие задачи татарских краеведов. В это дело необходимо привлекать не только профессионалов-историков, краеведов, учителей и ветеранов, но и татарскую молодежь-школьников и студентов.

Гость ответил на многочисленные вопросы и дал важные рекомендации по поднятым вопросам. Особый интерес вызвали вопросы и выступления члена Союза журналистов РФ, краеведа Ф.Х. Ахметгалиева, краеведа-исследователя М.Г. Габдрахманова, краеведа из с. Кояново Р.З. Карелиной и др. Затем А.А. Бурханов и Д.Г. Закиров вручили грамоты и ценные подарки (книги) школьнику-краеведу В.М. Кадырову. Всем участникам совещания были подарены экземпляры книги Д.Г. Закирова «Пермские татары в боях за Родину», презентация которой состоялась 18 февраля 2020 г.

В заключение, краеведы г. Перми и Пермского края были приглашены в качестве делегатов в предстоящие форумы и конференции татарских краеведов, которые состоятся в 2021 г. в Омске, Пензе, Уфе, Кайбицах, Муслюмово, Вятских Полянах и других регионах и городах.