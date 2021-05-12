В ДУМ РТ от представителей мусульманских стран поступают соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших

На имя муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина поступают соболезнования от официальных лиц – представительств мусульманских стран в адрес семей жертв трагедии, произошедшей в одной из казанских школ. Так, через Камиля хазрата свои соболезнования близким погибших и пострадавших выразил посол ОАЭ в России Омар Сайф Саид Гобаш. В частности, он написал: «С глубокой печалью и скорбью воспринял известия о трагическом событии, случившемся в одной из гимназий Казани, повлекшим за собой смерть невинных детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Также слова искренней поддержки семьям, понесшим невосполнимые потери, направили глава Управления по делами религий Турции Али Эрбаш и Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани. А исполняющий обязанности муфтия Киргизии Жоробай ажы Шергазыев сообщил, что сегодня в столице после ифтара совершат дуа по погибшим и пострадавшим.

dumrt.ru