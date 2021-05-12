Жители Кунашакского района Челябинской области выражают соболезнования всем жителям Республики Татарстан

От имени жителей глава Кунашакского района Челябинской области выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани.

– Жители Кунашакского района Челябинской области с глубочайшей болью восприняли страшную трагедию в школе №175. Выражаем соболезнования всем жителям республики, прежде всего родным и близким погибших. Мы с Вами! – сказано в письме.

Напомним, утром 11 мая в результате нападения на школу в Казани погибли 9 человек. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело об убийстве.