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Жители Кунашакского района Челябинской области выражают соболезнования всем жителям Республики Татарстан

Жители Кунашакского района Челябинской области выражают соболезнования всем жителям Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 12.05.2021 0 1

От имени жителей глава Кунашакского района Челябинской области выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани.

– Жители Кунашакского района Челябинской области с глубочайшей болью восприняли страшную трагедию в школе №175. Выражаем соболезнования всем жителям республики, прежде всего родным и близким погибших. Мы с Вами! – сказано в письме.

Напомним, утром 11 мая в результате нападения на школу в Казани погибли 9 человек. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело об убийстве.

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