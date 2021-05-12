КФУ и КГЭУ будут представлены на XIX Международной выставке “Образование и профессия – Последний звонок”

12-21 мая Казанский (Приволжский) Федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет будут представлены на XIX Международной выставке “Образование и профессия – Последний звонок” в городах Фергана, Ташкент, Самарканд, Бухара и Ургенч.

Международная образовательная выставка «Образование и профессия – Последний звонок 2021» -снова открывает свои двери, для всех посетителей в традиционном формате.

Во время пандемии, и после многие абитуриенты Узбекистана, посещали онлайн выставки, зум конференции и другие онлайн-пространства, для того-чтобы узнать информацию о имеющихся высших учебных заведениях. Онлайн выставки, прошедшие на сайте www.myfair.events дали возможность многим абитуриентам найти учебные заведения своей мечты и не потерять целый год поступив в 2020 году.

Мы рады тому, что прежний формат образовательных выставок вернулся, в которых у студентов появится еще больше шансов найти нужный для себя ВУЗ и начать обучение уже в этом году. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с международными высшими учебными заведения из разных стран мира. Более того, мероприятие состоится в гибридном формате, если абитуриенты не успеют задать необходимые вопросы, то смогут по QR коду на стенде получить информацию о ВУЗе, а также связаться напрямую с приемной комиссией университета.

Абитуриенты пообщаются напрямую с официальными представителями ВУЗов Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана (МГИМО, МосПолитех, БГУИР, КИМЕП, КФУ и многими другими).

Каждый абитуриент сможет найти что-то интересное для себя и подобрать университет по интересующему его направлению, а также получить консультацию напрямую от представителей Вузов.

Организаторами выставки выступают: Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан и “My FAIR”, при технической поддержке «My EXPO» «НОУ “ROSOBRAZOVANIE” и консалтинговой компании “EVA CONSULTING”.

На выставке абитуриенты смогут:

– получить подробную информацию о университете – поступление, факультеты, специальности, сроки подачи документов;

– получить консультацию непосредственно у представителей участвующих на выставке высших учебных заведений (проректоры, деканы, члены приемной комиссии);

– получить экспертную консультацию по всем вопросам обучения и визовой поддержке, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс зачисления в выбранный вуз;

– более подробно узнать о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни и т.п., подобрать подходящую программ;

– услышать мнения специалистов отрасли;

– составить собственное впечатление о том, насколько широкие возможности предоставляет современное образование.

Самые способные и талантливые студенты смогут узнать о возможностях бесплатного обучения, получения стипендий или образовательных грантов в выбранный вуз, при обязательном требовании знании языка, хорошие оценки с предыдущего места учебы.

В дни выставки квалифицированные специалисты компании «EVA-Consulting» и НОУ «РОСОБРАЗОВАНИЕ», оказывающие содействие в получении качественного образования, смогут профессионально проконсультировать посетителей, ответив на любые интересующие вопросы. Международная образовательная выставка «Образование и профессия-последний звонок» – это отличная возможность вживую ознакомиться с программами университетов вашей мечты, пообщаться с представителями приемной комиссии и получить массу полезных рекомендаций. Студенты, получившие образование в международных престижных ВУЗах, смогут внести достойный вклад в развитие нашей страны в виде опыта, знаний и инвестиций!

Партнерами традиционно выступили:

– Национальный офис Эразмус+ в Республике Узбекистан;

– ФГБУ «Главэкспертцентр»;

– Представительство Британского Совета в Республике Узбекистан;

– Представительство «Россотрудничества» в Республике Узбекистан;

– Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

– Управление народного образования города Ташкент.

-Министерство народного образования Республики Узбекистан

– АЛ «International House Tashkent» при ТИИИМСХ

– Фонд развития науки и образования “Ziyo Forum”.

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