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В ДУМ РТ в седьмой раз стартовал проект “Школа одного дня”

В ДУМ РТ в седьмой раз стартовал проект “Школа одного дня”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.02.2021 0 19

Сегодня, в 1-й день месяца раджаб (13 февраля), в резиденции Духовного управления мусульман РТ вновь стартовал популярный в Казани проект “Школа одного дня” по обучению навыкам намаза и азам ислама.  Организаторы дали старт этому проекту в седьмой раз при участии 88 человек (записавшихся было 120 человек, но неблагоприятные погодные условия скорректировали планы казанцев), прочитав благородный Куръан и сделав дуа. Среди них были и те, кто пришел на курсы семьями.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом Татарстана в 2018 году в рамках деятельности дагвата. Особенность этих курсов заключается в том, что они созданы специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов. Благодаря этому проекту, шакирды популярного краткосрочного курса за 7 уроков (по одному в неделю) абсолютно бесплатно смогут освоить навыки чтения намаза и азы Ислама.

Прибывший сегодня на встречу с новоиспеченными шакирдами сотрудник отдела дагвата ДУМ РТ Гали хазрат Ибодов выступил с краткой проповедью.  В своем поучительном вагазе он рассказал о смысле жизни в этом мире, о цели прихода человека в этот мир, о качествах мусульманина.

После завершения проповеди мужчины приступили к обучению в Галиевской мечети, а женщины – в конференц-зале ДУМ РТ. Организаторы раздали учащимся материалы, необходимые для обучения на татарском и русском языках. Первый урок был посвящен теме малого омовения. Участники курсов практически закрепили свои знания.

На краткосрочных курсах, проводимых муфтиятом, основам ислама обучают авторитетные религиозные деятели, опытные хазраты, абыстаи и актив волонтерского молодежного движения ДУМ РТ.  В частности, участников проекта «Школа одного дня» познакомят с порядком совершения омовения и чтения намаза, с основными понятиями науки акыды, также им расскажут о жизни Пророка Мухаммада ﷺ, хараме и халяле, хадже, достоинствах и правилах уразы.

Уроки будут проходить в Галиевской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40) раз в неделю, по субботам с 8.00 до 13.00 часов. Обучение будет вестись как на татарском, так и на русском языках. В целях профилактики коронавирусной инфекции, во время реализации проекта учитываются все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

Завершится седьмой поток «Школы одного дня» 27 марта праздничным маджлисом – «Коръән ашы». Каждому участнику «Школы одного дня» предусмотрены подарки.

За шесть сезонов реализации проекта «Школа одного дня» курсы посетили порядка 580 человек, по сути, ставшие практикующими мусульманами.

dumrt.ru

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