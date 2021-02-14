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Участники межрегиональной лиги татарского КВН посетили Постоянное представительство Республики Татарстан

Участники межрегиональной лиги татарского КВН посетили Постоянное представительство Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.02.2021 0 16

В Екатеринбурге с 11 по 14 февраля проходит межрегиональная лига татарского КВН. В мероприятии принимают участие команды КВН из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края. Команды будут проходить обучение в центре Татарской культуры Национально-культурной автономии татар Свердловской области.

Сегодня гости посетили музей купцов Агафуровых и сквер Агафуровых, а также побывали в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области. Консультант Поспредства РТ Рифат Юсупов показал гостям историческое здание, ознакомил с деятельностью Постпредства.

Конкурс команд КВН пройдет 14 февраля в малом зале Свердловского государственного областного дворца народного творчества ул. Фестивальная, 12. В этот же день в лекционном зале СГОДНТ пройдет семинар для руководителей татарских молодежных организаций Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Межрегиональная лига татарского КВН пройдет при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области. Главный организатор данного мероприятия – Всемирный форум татарской молодежи.

tatur.tatarstan.ru

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