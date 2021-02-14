В Екатеринбург проходит встреча молодежи Уральского федерального округа

Сегодня, 14 февраля, в Екатеринбурге проходит встреча молодежи Уральского федерального округа. Также с 11 по 14 февраля проходит межрегиональная лига татарского КВН.

Мероприятия пройдут при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Свердловской региональной татарской молодежной общественной организации «Яшен», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области. Главный организатор мероприятий – Всемирный форум татарской молодежи.

На встрече молодежи Уральского федерального округа запланирована экскурсия в Татарскую слободу города Екатеринбурга, презентация о проектах Всемирного форума татарской молодежи, которую представит руководитель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, также лекции об истории уральских татар, и игры межрегиональной лиги татарского КВН.