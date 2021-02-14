Издательский дом «Хузур» запустил 2 мобильных приложения с переводами смыслов Корана на татарском и русском языках

Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана в рамках Года родных языков и народного единства по многочисленным просьбам верующих запустил 2 новых бесплатных мобильных приложения с переводами смыслов Куръана на татарском и русском языках.

«Смысловые переводы Куръана на русский и татарский языки ДУМ РТ выпустило уже в нескольких форматах: книги, аудиоверсии, мобильные приложения, — отмечает муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. — Эти фундаментальные труды выложены в сеть для всеобщего бесплатного доступа. Теперь в России созданы все возможности для того, чтобы каждый мусульманин смог понять истинные смыслы нашей религии и слова Всевышнего. Этот масштабный проект муфтият реализовал только ради Его довольства».

Мобильные приложения «Коран. Тафсир» и «Коръән. Тәфсир» разработаны для смартфонов на базе iOS и Android. Скачать их можно в Play Маркете и App Store по ссылкам:

Чтобы найти приложение с андроида в поисковой строке к названию приложения «Коран. Тафсир» необходимо дописать ДУМ РТ .

Мобильные приложения отличаются эффективным и удобным пользовательским интерфейсом, приятным дизайном и интуитивной понятностью. Ресурсы открываются списком сур Куръана. В оглавлении также указаны переводы названия сур, период их ниспослания и количество аятов в них. Кроме того, каждый пользователь может модифицировать интерфейс приложений по своему вкусу и предпочтению: имеется возможность увеличивать шрифты основного текста или сносок и менять цвет фона. Также предусмотрены закладки, в которых можно отмечать наиболее важные для себя аяты и возвращаться к ним в дальнейшем без необходимости поиска.

В ближайшем будущем функционал мобильных приложений пополнится аудиоверсией текстовых переводов.

Бесплатные мобильные приложения «Коран. Тафсир ДУМ РТ» и «Коръән. Тәфсир» являются продолжением работы ИД «Хузур» по изданию смысловых переводов Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и «Калям Шариф. Перевод смыслов» на татарском и русском языках от ДУМ РТ. Ранее издания вышли в свет в виде книг разных форматов, аудиоверсий и Куръан-ручки.

Справка.

Издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и «Калям Шариф. Перевод смыслов» на татарском и русском языках являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводами смыслов Куръана. Смысловые переводы стали итогом семилетней коллективной работы более 40 специалистов под руководством муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина.

Для их подготовки были привлечены шариатские специалисты, филологи татарского, русского и арабского языков, Куръан-хафизы, специалисты по кыраатам, фикху, акыде. Отличительная особенность переводов смыслов Куръана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на современный татарский и русский языки, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Куръана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение смыслов Куръана на татарский и русский языки в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Куръана.

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