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Начался прием заявок на VIII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

Начался прием заявок на VIII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 13.02.2021 0 49

В целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, создания условий для их творческого роста, совершенствования исполнительского мастерства солистов-вокалистов, а также укрепления творческих контактов и обмена опытом между педагогами, участниками и организациями образования сферы культуры и искусства проводится VIII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, зав. кафедрой сольного народного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны.

К участию в Конкурсе приглашаются исполнители-вокалисты России, стран СНГ и зарубежья:

  • студенты средне-специальных и высших учебных заведений (солисты, дуэты,
    вокальные ансамбли);
  • учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений
    дополнительного образования;
  • участники самодеятельных творческих коллективов учреждений культуры.
  • воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений.

С порядком проведения Конкурса можно ознакомится в Положении.

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