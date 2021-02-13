Начался прием заявок на VIII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

В целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, создания условий для их творческого роста, совершенствования исполнительского мастерства солистов-вокалистов, а также укрепления творческих контактов и обмена опытом между педагогами, участниками и организациями образования сферы культуры и искусства проводится VIII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, зав. кафедрой сольного народного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны.

К участию в Конкурсе приглашаются исполнители-вокалисты России, стран СНГ и зарубежья:

студенты средне-специальных и высших учебных заведений (солисты, дуэты,

вокальные ансамбли);

вокальные ансамбли); учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений

дополнительного образования;

дополнительного образования; участники самодеятельных творческих коллективов учреждений культуры.

воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений.

С порядком проведения Конкурса можно ознакомится в Положении.