Стартует VIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе – 2021

С 15 по 28 февраля 2021 года состоится регистрация участников Интернет-тестирования на портале КФУ http://abiturient.kpfu.ru

12 марта 2021 года дистанционное Интернет-тестирование на базе компьютерных классов школ/вузов или «домашних» компьютеров участников Олимпиады.

К Интернет-тестированию допускаются все зарегистрированные на портале КФУ http://abiturient.kpfu.ru в установленные сроки и четко заполнившие все необходимые поля в соответствии с инструкцией.

Обращаем ваше внимание: в случае превышения количества победителей установленной квоты участников Олимпиады, победителям Интернет-тестирования могут быть предложены дополнительные задания.

Список участников, прошедших на очный тур, будет размещен после проведения заключительного этапа республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе до 5 апреля 2021 года на портале КФУ http://abiturient.kpfu.ru или на сайте Министерства http://http://mon.tatarstan.ru

Проведение очного тура Олимпиады запланировано в апреле 2021 года.

Координаты организаторов:

Оргкомитет: 8(843) 294-95-89, 294-95-71, 294-95-09, 2949510.

Техническая поддержка: 8(843) 2387711; e-mail: [email protected]

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