17 декабря в Екатеринбурге прошел кинопоказ нового татарстанского фильма «Исәнмесез» режиссера Ильдара Ягафарова. Премьера картины состоялась 8 сентября на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино, где выиграла приз зрительских симпатий и награду от Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве». Сценарий написан Мансуром Гилязовым, до фильма он получил воплощение в театре им. Г.Камала в Казани. В съемках участвовали 35 заслуженных и народных артистов Татарстана и Башкортостана. С 18 ноября фильм увидели зрители 80-ти городов Татарстана и столицы Башкортостана.

Екатеринбургская премьера стала первым в России официальным показом за пределами Татарстана.

Ильдар Рашитович Ягафаров – председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан, режиссер. Его зрителям премьеры представил Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов. Он поблагодарил Ильдара Ягафарова за то, что он лично приехал, слова благодарности выразил Союзу кинематографистов Свердловской области за то, что предоставили возможность этой премьеры Доме Кино, поблагодарил спонсоров.

В большой зал Дома Кино зрителей пригласили по пригласительным билетам. Показ фильма «Исәнмесез» имел большой успех. После окончания фильма зрители долго аплодировали стоя.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в Свердловской области