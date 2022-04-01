31 марта 2022 года в Екатеринбурге прошёл десятый юбилейный Фестиваль татарской кухни «Бабушкин рецепт», посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Мероприятие было организовано силами Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» и Постоянного представительства Республики Татарстан при содействии Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Исполкома Всемирного конгресса татар, Комитета по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга, Ассоциации кулинаров Свердловской области.

Дни татарской кухни в Свердловской области были впервые организованы по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону в 2012 году. С тех пор они успешно проходят с активным участием средних специальных учебных заведений Свердловской области и Республики Татарстан.

В конкурсе приняли участие студенты профильных образовательных организаций Свердловской области (номинация юниоры) 12 команд, а также жители Свердловской области (номинация любители) 5 команд. Победители получили дипломы и ценные призы.

В этом году мастер-класс по приготовлению изысканных блюд татарской кухни провела известный кулинар, руководитель сети ресторанов татарской кухни «Тэмле булсын», автор и ведущая рубрики «Тэмле булсын» на телеканале «Татарстан – Новый Век», Президент Международной ассоциации татарской национальной кухни и культуры, заслуженный работник Республики Татарстан в сфере обслуживания и быта Резида Хусаинова.

В составе жюри под руководством Президента Ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь Путяшевой работали профессиональные эксперты кулинарных изделий.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области