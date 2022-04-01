Учащиеся казанского медресе прочитали малоизвестные стихи Тукая

Студенты Казанского высшего Мусульманского Медресе имени 1000-летия принятия Ислама в музее Тукая прочитали малоизвестные стихи поэта.

В частности, прозвучали такие стихотворения, как «Дусларга бер сүз», «Дөньяда торыйммы?», «Азатлыкка», «Шиһаб хәзрәт» в исполнении Ибрагима Шаймарданова, Айнура Шаехова, Ислама Шафикова и Абдуллы Гиззатуллина.

«Мы провели встречу для активистов с целью ознакомления с Литературным музеем Г.Тукая. Многие, живя в Казани, не знают, где находится музей, где похоронен великий поэт. Поэтому решили провести с шакирдами просветителькую работу. В будущем они станут имамами, они обязаны быть всесторонне осведомленными. Главная цель — привлечь молодое поколение в музей Тукая», – рассказал руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов.

По словам заместителя руководителя медресе Азата хазрата Шафикова, они стремятся сделать посещение могил выдающихся личностей традиционным.

«Помимо изучения религии, мы знакомим учащихся с творчеством, жизнью татарских деятелей. Выучили стихи нашего великого Тукая, и не оставили их в стенах медресе, представили вниманию сотрудников музея, почитателей творчества народного поэта», – сказал хазрат.

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