В Москве откроется выставка, посвященная татарской культуре

В Москве сегодня, 1 апреля, откроется книжная и фотовыставка «Письменность татар», посвященная культуре татарского народа, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Возвращение к истокам» и будет приурочено к месяцу Рамадан и 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Экспозиция собрана из работ молодых художников, дизайнеров, фотографов Республики Татарстан и знаковых для татарского народа исторических и современных книг.

Посетить выставку, различные мастер-классы и творческие вечера можно до 1 мая. Время работы — с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

Адрес: м. Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д. 9, Культурный центр «Дар».

tatar-inform.ru