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В Фергане состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 135-летию Габдуллы Тукая

В Фергане состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 135-летию Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 01.05.2021 0 3

26 апреля 2021 года в Ферганском государственном университете состоялся музыкально-поэтический вечер, посвящённый выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Мероприятие было организовано кафедрой русской филологии и Татарским национальным культурным центром (ТНКЦ) Ферганской области.

Избранные стихи Г.Тукая исполнили студенты кафедры и участницы Татарского фольклорного ансамбля песни «Кубалягем».

В финале вечера прозвучала песня на татарском языке «Туган тел», которую исполнили все участники программы.

Пресс-служба ТНКЦ Ферганской области

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