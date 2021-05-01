В Фергане состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 135-летию Габдуллы Тукая

26 апреля 2021 года в Ферганском государственном университете состоялся музыкально-поэтический вечер, посвящённый выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Мероприятие было организовано кафедрой русской филологии и Татарским национальным культурным центром (ТНКЦ) Ферганской области.
Избранные стихи Г.Тукая исполнили студенты кафедры и участницы Татарского фольклорного ансамбля песни «Кубалягем».
В финале вечера прозвучала песня на татарском языке «Туган тел», которую исполнили все участники программы.
Пресс-служба ТНКЦ Ферганской области