В г.Тара была представлена праздничная концертная программа к 10-летию ансамбля «Йолдызчыклар»

22 мая 2022 в КДЦ «Север» прошел праздник, посвященный 10-летию творческой деятельности детского вокального ансамбля «Йолдызчыклар» (рук. Сатышева Г. М.) центра татарской культуры ОНК «Дом дружбы». В этот торжественный, волнующий день в зале собрались дети и взрослые, которых объединяет интерес и любовь к творчеству вокального ансамбля «Йолдызчыклар».

Мероприятие началось с показа презентации о самых ярких моментах творческой жизни наших юных вокалистов, о лучших их выступлениях, об их достижениях. Заместитель директора МБУК ТКДЦ «Север» Елена Александровна Нальгиева с теплыми и искренними пожеланиями поздравила руководителя и участников ансамбля, вручила благодарственные письма и подарки. Много поздравительных слов прозвучало в этот день в адрес наших юбиляров. Ребят пришли поздравить их коллеги по вокальному творчеству: детский ансамбль «Якташ» (рук. Декет А.М.) БОУ ДО «Центр детского творчества»; детский ансамбль русской песни «Малиновка» (рук. Глебова К.С.), а так же родители юных артистов.

Участники вокального ансамбля «Йолдызчыклар» подготовили яркие номера, среди которых были хоровое и сольное пение, Азамат Гайнуллин порадовал зрителей исполнением на баяне своих произведений, Амина Габайдуллина восхитила зрителей исполнением татарского танца, Закир Шарипов покорил зрителей великолепным чтением сказки Габдуллы Тукая «Шурале».

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь красочными и душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ дарила теплые, искренние аплодисменты. Торжественный и одновременно весёлый и радостный праздник дал детям и родителям много позитива, хорошего настроения и положительных эмоций.

Методист Центра татарской культуры

ОНК “Дом дружбы” г.Тара Омской области

Гульшат Сатышева