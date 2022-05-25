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В Казани пройдет VII Республиканская студенческая конференция

В Казани пройдет VII Республиканская студенческая конференция

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.05.2022 0 2

26 мая в Российском исламском институте состоится VII Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России», посвященная 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии.

Организаторами научного мероприятия выступают Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт, Казанский исламский университет.

В конференции принимают участие студенты вузов, колледжей и медресе Республики Татарстан. Работа конференции будет организована в рамках секций:

  • Исламское богословие и теология в России: история и современность;
  • Родной язык и литература;
  • Иностранные языки и культуры в мультиконфессиональном пространстве;
  • Медийные и рекламные процессы в современном обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы.

dumrt.ru

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