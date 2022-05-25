В Казани пройдет VII Республиканская студенческая конференция

26 мая в Российском исламском институте состоится VII Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России», посвященная 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии.

Организаторами научного мероприятия выступают Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт, Казанский исламский университет.

В конференции принимают участие студенты вузов, колледжей и медресе Республики Татарстан. Работа конференции будет организована в рамках секций:

Исламское богословие и теология в России: история и современность;

Родной язык и литература;

Иностранные языки и культуры в мультиконфессиональном пространстве;

Медийные и рекламные процессы в современном обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы.

dumrt.ru