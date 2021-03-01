В галерее «Хазинэ» откроется выставка к 115-летию Джалиля и 110-летию Жиганова

2021 год ознаменован знаменательными юбилеями двух исторических личностей: 115-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и 110-летие выдающегося композитора Назиба Жиганова.

Выставка «Содружество душ» посвящена творческому партнерству татарского поэта, Героя Советского союза, Лауреата Ленинской премии -Мусы Джалиля и советского татарского композитора, Народного артиста СССР, первого председателя Союза композиторов Татарстана, создателя и организатора Казанской Государственной консерватории- Назиба Жиганова.

Основная идея выставки заключается в том, чтобы познакомить зрителя с творческой деятельностью М.Джалиля, связанной с историей музыкальной культуры республики. Являясь заведующим литературной частью Татарской оперной студии при Московской государственной консерватории, Джалиль принимает непосредственное участие в создании Татарского театра оперы и балета, сегодня справедливо носящего его имя.

Один из важнейших разделов экспозиции посвящен творческому союзу Мусы Джалиля с композитором Назибом Жигановым, который стоял у истоков национальной татарской оперы. Результатом такого тандема стало создание двух опер: «Ильдар» – одна из первых советских опер о Великой Отечественной войне и «Алтынчеч» – первое национальное произведение со сказочно-эпическим сюжетом, удостоенная Государственной премии. В послевоенное время Н.Жиганов посвятил герою, подарившему отчизне свои песни и жизнь, оперы «Поэт» и «Джалиль», где главным персонажем о мужестве и героизме стал сам М.Джалиль.

Сотрудничество Жиганова и Джалиля оказалось очень плодотворным и укрепило личную дружбу двух выдающихся деятелей татарского искусства. Вспоминая о Джалиле тех дней, Н.Жиганов писал: «…Никогда не забуду дни нашей совместной работы над оперой «Алтынчеч». Часто засиживались до утра, спорили, стремясь найти лучшее решение той или другой сцены…Работать с ним было интересно и радостно – он очень любил, хорошо чувствовал музыку и понимал ее огромное значение для развития культуры народа».

На выставке живописные и графические произведения дополнены архивными фотографиями, документами и личными предметами знаменитых личностей. Также в экспозиции будут представлены афиши и эскизы декораций к операм «Алтынчеч», «Джалиль» и драматическим спектаклям «У совести вариантов нет» Туфана Минуллина, «День X» Диаса Валеева, «Бессмертная песнь» Ризы Ишмурата.Экспонаты для выставки были представлены КАРБДТ им. В.И.Качалова, ТГАТ им. Г. Камала, ТАГТОиБ им. М. Джалиля, Национальным музеем РТ, музеем-квартирой Н. Жиганова, Научной библиотекой КФУ.

На церемонии открытия выступят артисты Казанской городской филармонии: заслуженный артист РТ Айдар Габдинов, заслуженная артистка РТ Гульшат Имамиева, лауреат международных конкурсов Рустем Насыбуллин.

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