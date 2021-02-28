В районах Татарстана начались зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В районах Татарстана стартовали зональные этапы XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». В этом году большое фестивальное движение, которое проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвящено Году родных языков и народного единства.

Зональные этапы фестиваля традиционно начинаются с юго-востока республики. С 26 по 28 февраля борьба за право выхода в финал «Созвездия-Йолдызлык» развернется в Бавлах, на площадке ДК им.М.Джалиля. Сюда за победой приедет творческая молодежь из Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского, Лениногорского, Ютазинского и Бавлинского районов республики. Ожидается, что в зональном этапе конкурса в Бавлах примет участие около 1 тысячи юных талантов.

В этом году в состав членов жюри, которое возглавляет народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина, добавились такие имена, как чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян и заместитель заведующего кафедрой народного танца Московского государственного института культуры Евгений Кузнецов.

Почетные члены жюри будут не только оценивать конкурсантов, но и дадут мастер-классы для участников и примут участие в круглых столах фестиваля.

Конкурсанты продемонстрируют свои таланты в следующих номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни», «Лучший видеоклип».

Все мероприятия пройдут в соответствии с санитарными нормами, без участия зрителей.

Напомним, зональные этапы фестиваля также состоятся: 2-3 марта – в Заинске; 6-7 марта в Актаныше; 9-10 марта в Н.Челнах; 13-14 марта – в Черемшане; 16-18 марта в с. Шапшы Высокогорского района; 20-21 марта – в Рыбной Слободе; 24-25 марта – в Апастово; 27-28 марта в Зеленодольске.

К традиционным географическим зонам, где проводятся отборочные туры, в этом году добавятся Бавлы, Рыбная Слобода и Апастово, сообщили в оргкомитете фестивального движения.

25 февраля прошла творческая встреча с мастерами сцены в Алексеевском районе республики. Перед участниками выступили: заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов; художественные руководители театра танца «Дорога из города» Лилия и Айрат Багаутдиновы; старший преподаватель по вокалу Института театрального искусства И. Кабзона, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко и выпускница РИТИ (ГИТИС), ведущая фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Марина Ясельская.

Напомним, суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» планируется провести в КСК КФУ УНИКС 17-21 апреля. Гала-концерт состоится 22 апреля. Заключительный гала-концерт, где станет известно имя обладателя Гран-при фестиваля, будет организован 29 апреля в КРК «Пирамида».

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