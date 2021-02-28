В Магнитогорске состоялась интеллектуальная викторина для молодежи “Акыл-шоу”

Проверить свои знания в различных областях на татарскую тематику решились молодые люди – активисты, деятельность которых так или иначе перекликается с татарской сферой. Посредством жеребьевки определили, кто в какой команде окажется. Получился настоящий батл между двумя командами “Матурлар” (красавчики) и “Мирас” (наследие).

Организаторы и ведущие игры Алия Зигангирова и Римма Нигматова приготовили для участников 7 категорий, в каждой из которых было по 6 вопросов, а именно: «Область общих знаний», «Языкознание и литература», «Искусство», «Угадай событие», «Угадай мелодию», «Национальные традиции», «Угадай человека».

Некоторые вопросы из них: “Как назывался цикл стихов Мусы Джалиля, написанный в плену? Какой город в Татарстане славится часовым заводом? А какой конструированием вертолётов? Кто является автором музыки негласного гимна татар на стихи Габдуллы Тукая “Туган тел”?

В интеллектуальном поединке победу одержала команда “Мирас” с большим отрывом 6-1.

Каждый присутствующий на викторине отметил для себя что-то новое, и это главное! Значит мероприятие получилось не только развлекательным, но и познавательным!

Вечер завершился традиционным татарским чаепитием и оживленной дискуссией по вопросам развития татарского молодежного движения в городе!