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В Менделеевске состоялся гала-концерт «Созвездие-Йолдызлык»

В Менделеевске состоялся гала-концерт «Созвездие-Йолдызлык»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.02.2021 0 4

В ДК им. С. Гассара прошел Гала-концерт районного этапа XXI Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

В этом году в районном этапе приняло участие 498 детей. 31 вокальный и хореографический коллектив, 57 солистов – вокал и конферанс.

Весь вечер в зале не стихали бурные аплодисменты, коллективы ДК им. С. Гассара, Детской школы искусств, города и района дарили свои творческие номера.

Глава района Валерий Чершинцев отметил, что с каждым годом количество участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» становится все больше. В прошлом году было на 3-4 коллектива и на 15-20 солистов меньше. Также он пожелал творческим коллективам дальнейших успехов и новых открытий.

В завершение праздничного вечера состоялось награждение лауреатов фестиваля.

Напомним, проходящий под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, был посвящен Году родных языков и народного единства.

mendeleevskyi.ru

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