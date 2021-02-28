В Тосно откроется выставка, посвященная Году родных языков и народного единства

4 марта в 16:00 в Тосненском Дворце Культуры состоится открытие музыкально- художественной выставки ПОЛИНЫ ИЛЮШКИНОЙ и оркестра RENAISSANCE «С МОЛЬБЕРТОМ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ», посвященной году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Казанская художница Илюшкина Полина Валериевна подготовила совместно с оркестром «Ренессанс» художественно- музыкальную выставку «С МОЛЬБЕРТОМ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ», посвященную году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, состоящую из серии живописных и графических работ в музыкальном сопровождении камерного оркестра RENAISSANCE. Тематика выставки – буддистские и исламские страны, а так же картины, написанные на родине художницы в славном Татарстане, о трудовых свершениях трудящихся Татарстана и знаковые места республики в живописи и графике. На выставке представлены картины, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри- Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и др. странах в 2011-2019 г.г. с натуры и в мастерской художницы.

Илюшкина Полина Валериевна родилась в г. Казани. С 2005- 2009 г. училась в КХУ им. Н.И.Фешина, В 2015г. окончила МГАХИ им. В.И.Сурикова. C 2018г. принята в Творческие мастерские Российской академии художеств в г. Казани. Полина Илюшкина является членом Творческого Союза Художников России (Международной федерации художников), Союза Художников России (Международной Ассоциации Изобразительных искусств при ЮНЕСКО). Она – лауреат международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских, межрегиональных выставок, в том числе «Новое время» в Новой Третьяковке 2020г., «Россия XIII» в ЦДХ 2019г., «Красные ворота/ Против течения» 2016, 2018гг., «Большая Волга», «Вятская провинция – по святым местам» (Благодарность Российской академии художеств 2016г.). Участник международных пленэров в России, Китае, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте, Индии.

Полина провела ряд персональных выставок в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Альметьевске, Германии, коллективные выставки в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии, Словакии, Сербии, Италии и др. Произведения художницы находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

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